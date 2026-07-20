$!Gobierno de Sinaloa licita obras de movilidad por $60 millones para Altata; buscan facilitar el acceso desde la carretera

El Gobierno de Sinaloa inició el proceso de licitación para ejecutar obras de movilidad en Altata con una inversión de 60 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reducir los congestionamientos que se presentan durante los periodos vacacionales y fines de semana de alta afluencia turística.

El Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, informó que el proyecto contempla la construcción de un circuito vial que permitirá conectar el malecón con tres calles de salida hacia la carretera.

“Ya tengo dos licitaciones en proceso; estamos generando los proyectos del circuito y las tres calles que conectan a este circuito, de manera que si vas por el malecón puedas dar vuelta a la derecha por una de estas tres calles y salgas a lo que es la carretera”, explicó.

Una de las obras ya licitadas, dijo, corresponde a la primera etapa de la conexión de la Avenida Atlántico con el malecón, donde se pavimentarán 175 metros para enlazarla con calles ubicadas en la parte posterior del paseo costero.

Asimismo, se encuentra en proceso la licitación para intervenir la Avenida Mario Ramos Castro, la cual será conectada con la glorieta para integrar el nuevo circuito vial y ofrecer rutas alternas de acceso y salida del puerto.

Montero Zamudio indicó que el proyecto también contempla la habilitación de tres calles que funcionarán como vías de desfogue hacia la carretera, con el propósito de distribuir el flujo vehicular y disminuir los tiempos de espera en temporadas de mayor demanda.