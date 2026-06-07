Gobierno de Sinaloa licita obras por casi 17 millones de pesos; Culiacán concentra 80% de la inversión

El Gobierno de Sinaloa puso en marcha un paquete de obras de infraestructura por más de 16.9 millones de pesos, mediante la Convocatoria Pública Nacional 020-2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, que contempla proyectos en los municipios de Badiraguato, Mocorito, El Fuerte y Culiacán.

De acuerdo con la convocatoria publicada, se licitarán 10 obras financiadas con recursos del Programa de Inversión Estatal 2026, entre las que destacan pavimentaciones urbanas y rurales, así como la construcción de infraestructura comunitaria.

La inversión total considerada en los proyectos asciende a 16 millones 925 mil 94 pesos, de los cuales alrededor del 80 por ciento se concentrará en Culiacán, donde se ejecutarán siete obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad.

Entre los proyectos más importantes figura la pavimentación de la avenida General Cruz Medina, entre calzada de Las Torres y calle Sindicalismo, en la colonia Plutarco Elías Calles, con una inversión de 4 millones 422 mil 909 pesos, siendo la obra de mayor presupuesto dentro de la convocatoria.

También se contempla la pavimentación de la avenida Surpacífico, en la colonia Solidaridad, con un monto de 2 millones 491 mil 583 pesos; la calle Pablo de Villavicencio, en la colonia Miguel de la Madrid, con una inversión de 2 millones 529 mil 264 pesos; y la avenida del Sorgo, en la colonia Hermanos Flores Magón, con un presupuesto superior a los 2.2 millones de pesos.

Asimismo, se realizarán trabajos en la calle La Malinche, en la colonia 10 de Abril; en la calle Constituyente Julián Adame, en la colonia Independencia; y en la avenida Galaxia, en la colonia Obrero Campesino.

Fuera de la capital, destaca la construcción de una cubierta metálica y un módulo de baños en la comunidad de Cerro de los Guerrero, en el municipio de Badiraguato, obra que contará con una inversión de 3 millones 458 mil 629 pesos.

En Mocorito se proyecta la pavimentación del camino que conecta las comunidades Mazate de los López y Mazate de los Sánchez, mientras que en El Fuerte se pavimentará la calle Francisco I. Madero en la sindicatura de Mochicahui.

Según el calendario establecido por la Secretaría de Obras Públicas, la presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo entre el 1 y el 3 de julio, mientras que los fallos de las licitaciones se emitirán entre el 4 y el 6 de agosto.

Los trabajos iniciarían entre el 13 y el 15 de agosto de 2026 y, dependiendo del proyecto, concluirían entre octubre de 2026 y febrero de 2027.

La convocatoria establece además que las empresas ganadoras recibirán un anticipo equivalente al 35 por ciento del monto contratado para el arranque de las obras.