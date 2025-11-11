Gobierno de Sinaloa liquida deuda de la UAS con el SAT por más de 2 mil 900 millones de pesos

El Gobierno del Estado concluyó el pago total de la deuda que la Universidad Autónoma de Sinaloa mantenía con el Servicio de Administración Tributaria por concepto de Impuesto sobre la Renta retenido a su personal durante los ejercicios fiscales de 2015 a 2019.

El Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, precisó que el pasado viernes 7 de noviembre se efectuó el último de los 35 pagos mensuales correspondientes al apoyo financiero otorgado por la actual administración estatal para cubrir el adeudo.

De acuerdo con el funcionario, los pagos realizados entre enero de 2023 y noviembre de 2025 sumaron un total de 2 mil 901 millones 463 mil 504 pesos, con lo que se liquidaron en su totalidad los créditos fiscales derivados del incumplimiento en la entrega de las retenciones del ISR, presentó el funcionario en la conferencia de prensa La Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Landeros Guicho señaló que con esta acción se cierra un compromiso financiero de largo plazo que había mantenido presiones sobre las finanzas universitarias y estatales, y reiteró que la actual administración estatal ha cumplido con el esquema de pagos acordado con el SAT para sanear las obligaciones fiscales.

De acuerdo con el Gobernador Rubén Rocha Moya el adeudo era de más de 4 mil millones de pesos, pero su administración aportó poco más de 2 mil 900 millones de pesos.