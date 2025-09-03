Gobierno de Sinaloa no ha sido notificado de cancelación del Palenque de Culiacán

El Gobierno de Sinaloa no ha recibido notificación sobre la cancelación del Palenque de Culiacán, después de que circulara un comunicado por la administración del espectáculo en el que se establece que este año no habrá evento.

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, estableció que en Sinaloa existen las condiciones de seguridad necesarias para realizar eventos masivos durante jornadas nocturnas.

“No hay nada definido sobre eso. Se coló ciertamente esa especie de volante, pero las autoridades que son las que van a tomar determinaciones no tenemos ninguna referencia oficial, formal, al respecto”, dijo.

“Llegado el momento habremos de tomar las determinaciones del caso imponga, en general reiterar en Sinaloa se han venido realizando todos los eventos de carácter público y este es el lineamiento a seguir, hay condiciones para que corran en la normalidad de cada caso”.

Señaló que después de que se difundiera la cancelación del Palenque de Culiacán para este 2025, este miércoles sostuvo comunicación con representantes de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, quienes señalaron tampoco estar enterados de una cancelación oficial.

El Palenque de Culiacán es un espectáculo musical que se realiza a la par de la Feria Ganadera, pero con administraciones distintas, dentro de las instalaciones de la Unión Ganadera.

En 2024 debido a la violencia presente en Sinaloa algunos espectáculos fueron suspendidos. Las personas que compraron boletos para acudir a estas presentaciones todavía continúan con procesos para que su dinero les sea regresado.

El pasado 2 de septiembre circuló un comunicado en redes sociales en el que se señaló que derivado de la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad y el estado, el Palenque de Culiacán decidió cancelar definitivamente las festividades este 2025.

“En coordinación con la Feria Ganadera, agencias de los artistas, managers y con las dependencias gubernamentales, hemos llegado a la difícil decisión de no llevar a cabo definitivamente las festividades del Palenque de Culiacán este 2025”, señala el comunicado.