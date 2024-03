CULIACÁN._ El Gobierno del Estado de Sinaloa mantiene almacenadas 671 mil toneladas de maíz adquiridas durante 2023, porque de venderlas al precio actual que ofrece el mercado, tendrían pérdidas por casi tres mil pesos por cada tonelada, aseguró Baltazar Valdez Armentia, líder de Campesinos Unidos de Sinaloa.

Este lunes, Noroeste expuso que el Gobierno de Sinaloa destina 4.7 millones de pesos diarios por el arrendamiento de las bodegas en las que permanecen resguardados los granos comprados a productores, a través del Plan de Comercialización de Maíz de 2023.

“Por lo menos hasta la última vez que estuvimos reunidos con el Secretario de Agricultura, no tienen en planes sacarlo por una lógica que ellos manejan, no pueden vender al precio actual del mercado por dos razones: perderían más de dos mil 500 pesos por tonelada, considerando que compraron a seis mil 900 y ahorita lo pueden vender en cuatro mil, son casi tres mil pesos”, dijo.

“Vendiendo a ese precio, el actual de cuatro mil pesos, pues prácticamente estarían imponiendo ese precio para la cosecha de este año. En ese razonamiento es que ellos argumentan que no pueden sacar el maíz de la reserva estratégica famosa que crearon”, declaró Valdez Armentia.

Por otro lado, indicó que a casi un año de que se implementó dicho esquema, aún hay agricultores distribuidos por todo el estado que no han cobrado sus cosechas.

Además, advirtió que de cara al levantamiento de las cosechas en este año no hay ningún plan trazado en favor de los pequeños productores, quienes eran el objetivo principal del programa en 2023.

“Estamos enterados, por voz del propio Gobernador, que no hay un plan para comprar maíz ni de Segalmex ni de Gobierno del Estado, la producción de maíz de este año, pues no tiene un futuro que le permita al productor tener la recuperación de la inversión y algún margen de utilidad”, aquejó el líder agrícola.

“Es nulo, no hay, no hay programa de compra. Quedamos los productores expuestos a los precios de mercado, que no dan ni para sacar los costos de producción”, aseveró Baltazar Valdez.

En cuanto a la comercialización del trigo, manfiestó que el panorama es más alentador, ya que cuentan con apoyos del Gobierno federal, además que mantienen gestiones para alcanzar un precio de garantía de ocho mil pesos.

“En los esquemas de comercialización del trigo sí existen apoyos por parte del Gobierno federal, tienen un precio de garantía que anda por arriba de los siete mil pesos, y hasta 200 toneladas por productor”.

“Nuestros amigos de El Carrizo están gestionando ante Gobierno del Estado un apoyo adicional para lograr llegar a los ocho mil pesos que requieren en el precio del trigo para tener un año rentable en cuanto al cultivo del trigo”, subrayó el líder de Campesinos Unidos.

Respecto a otro granos, como frijol, indicó que desde el Ejecutivo solo han garantizado el pago de 90 días de almacenamiento para las cosechas, lo cual no representa una verdadera solución.

“Esto no representa ninguna alternativa de solución al bajo precio con que el mercado lo está pagando en este momento, sobre todo los frijoles bayos. Es una situación difícil para los frijoleros considerando que la producción se bajó a nivel nacional”, puntualizó.

Y sobre el garbanzo, Valdez Armentia comentó que por tratarse de un grano principalmente para exportación, no está contemplado algún plan de apoyos a sus productores.