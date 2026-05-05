Gobierno de Sinaloa no solicitó refuerzo de seguridad; se mantendrá estrategia actual: Yeraldine Bonilla

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que tras la visita del Gabinete de Seguridad federal este lunes, en Culiacán, su administración no solicitó un refuerzo adicional de seguridad.

La Mandataria estatal también descartó modificaciones en la estrategia de seguridad, y que mantendrán el esquema de coordinación entre los tres niveles de Gobierno.

“El discurso del General (de la Defensa Nacional, Ricardo) Trevilla mencionó que si es necesario para el Estado de Sinaloa reforzar con más seguridad, lo van a hacer. En este caso, desde aquí no se le ha pedido reforzar la seguridad en el Estado”, expresó.

“No hay cambio de estrategia, permanecemos con la estrategia de seguridad pública que se viene implementando federal, estatal y municipales”, resaltó.

Destacó que Sinaloa cuenta con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones estatales y municipales, lo que permite cubrir todo el territorio.

“Refuerzan a todo el Estado en cada uno de esos municipios”.

Añadió que durante la reunión de seguridad realizada en la Novena Zona Militar se establecieron acuerdos para continuar trabajando por la paz en el Estado, aunque precisó que estos no pueden hacerse públicos.

“Los acuerdos es seguir trabajando por el bienestar de las y los sinaloenses y acuerdos que pues no se pueden mencionar”, dijo.

Explicó que la visita del Gabinete de Seguridad tuvo como objetivo respaldar a su Gobierno y reiterar que las fuerzas federales permanecerán en el Estado.