Gobierno de Sinaloa no tiene cifra de desplazados recientes por violencia en Escuinapa

El Gobierno de Sinaloa no cuenta por el momento con una cifra sobre los nuevos desplazamientos registrados en Escuinapa a causa de la violencia, reconoció la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos advirtiera sobre familias que han abandonado sus comunidades en esa zona.

Este viernes, al ser cuestionada indicó que la información sobre desplazamiento es concentrada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, y que, hasta ahora, únicamente se tiene un padrón general de 3 mil personas desplazadas en todo Sinaloa.

“El Secretario de Bienestar mantiene registro y contacto permanente con todos los desplazados que tenemos, no solamente en Escuinapa, sino a nivel estatal”, aseguró.

Bonilla Valverde explicó que dicho registro incluye a familias que reciben apoyos por parte de la Secretaría de Bienestar, el DIF y otras dependencias estatales, aunque no precisó cuántos de esos casos corresponden a Escuinapa.

“No tenemos esa información nosotros por el momento”, respondió al ser cuestionada sobre los desplazamientos recientes en ese municipio a los que hizo referencia la CEDH.

Añadió que existen comunidades de San Ignacio, Badiraguato y de Culiacán donde familias desplazadas han comenzado a regresar a sus lugares de origen por decisión propia, debido a que consideran que existen condiciones para hacerlo.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno del Estado mantiene apoyos alimentarios, económicos y educativos para las familias afectadas por la violencia.

“Ya están regresando por sus propios, por sus propios, por su propia voluntad, porque ya hay condiciones de que ellos regresen a sus comunidades”, afirmó.

Las declaraciones se dan luego de que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, advirtiera que la principal emergencia por desplazamiento en Sinaloa se concentra actualmente en Escuinapa, aunque reconoció que todavía no existe una cuantificación del fenómeno.

Tras estos señalamientos, el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental minimizó la situación y aseguró que los desplazamientos recientes han sido “relativamente pocos”.