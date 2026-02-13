Gobierno de Sinaloa no tiene información sobre 5 cuerpos hallados en camioneta; ‘tienen que preguntarle a Fiscalía’: Rocha

A dos días del hallazgo de cinco hombres sin vida en la caja de una camioneta sobre la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita, en Navolato, el Gobierno de Sinaloa aún no tiene un informe detallado del caso debido a que las investigaciones están en curso, afirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal señaló que la información del hecho se le debe preguntar a la Fiscalía General del Estado y que pese a que la dependencia sostiene reuniones diarias con el Gobierno estatal, aún no hay datos concluyentes.

“No hay informes. Tienen que preguntarle a la Fiscalía porque incluso nosotros que se reúne la Fiscalía con nosotros en la mañana... no tenemos una información detallada porque están en las investigaciones”, defendió.

Añadió que las denuncias relacionadas con el caso se presentaron por separado y ahora las autoridades deben realizar diversos procedimientos para esclarecer los hechos.

“En primer lugar, las denuncias se presentaron por separado, ahora tenemos juntos, tienen que hacer una serie de cosas que los ayude a entender bien el tema”, señaló.

El hallazgo ocurrió el miércoles 11 de febrero, cuando autoridades localizaron los cuerpos de cinco hombres en la batea de una camioneta en la autopista Benito Juárez, a la altura de San Pedro, Navolato.

Las víctimas habían sido privadas de la libertad desde el 7 de febrero, cuando viajaban por la carretera Los Mochis–Ahome tras regresar de Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado realiza peritajes y confrontas genéticas para confirmar legalmente la identidad de los fallecidos.

El caso se registra en medio de un contexto de violencia en la entidad, marcado por desapariciones, hallazgos de fosas y otros hechos delictivos que han incrementado la preocupación social en el estado.