Gobierno de Sinaloa ofrece hasta el 75% en multas vehiculares

Con la meta de apoyar la economía de las familias sinaloenses en esta temporada decembrina, el Gobierno del Estado de Sinaloa anunció que del 15 al 17 de diciembre estarán disponibles descuentos especiales en trámites vehiculares y fiscales, estas facilidades representan una oportunidad crucial para que la ciudadanía pueda regularizar sus obligaciones aprovechando los mayores beneficios.

Los nuevos descuentos se sumarán de manera armónica a los programas que ya están vigentes.

Para asegurar que los propietarios de vehículos puedan ponerse al corriente en este cierre de año, el Gobierno estatal ha liberado las siguientes rebajas.

- El 75 por ciento en multas, honorarios y gastos en la revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo del servicio particular y público.

- El 75 por ciento en multas, honorarios y gastos en el canje de placas del servicio particular y servicio público.

- El 50 por ciento en renovación de licencias.

- El 50 por ciento en cambio de propietario.

- El 50 por ciento en alta de placas.

Es importante destacar que estos beneficios se suman al programa “Ponte al Corriente”, cuya vigencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre, este programa ofrece una solución especial para las y los propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores, que tengan adeudos acumulados de hasta 40 mil pesos, bajo este esquema, podrán regularizar su situación con un pago único de 6 mil pesos, el cual ya incluye el costo de la calcomanía y el canje de placas.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa invitó a los ciudadanos a aprovechar estas facilidades y realizar los trámites oportunamente y se informó que debido al periodo vacacional del 18 de diciembre al 2 de enero, solo las Unidades Administrativas permanecerán abiertas.

Estas unidades operarán con personal de guardia para asegurar que se brinde la atención esencial a la ciudadanía que requiera realizar trámites durante dichas fechas y el objetivo es priorizar la regularización vehicular y el aprovechamiento de descuentos disponibles en este cierre de año.