$!Gobierno de Sinaloa ofrece respaldo a Mazatlán tras jornada de violencia

Tras los hechos de inseguridad registrados durante este fin de semana en Mazatlán, el Gobierno de Sinaloa ofreció su respaldo a la población y aseguró que se mantiene la coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno para atender la situación.
A través de un comunicado emitido este domingo 15 de noviembre, la administración estatal informó que las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia en carreteras, así como en zonas urbanas, rurales, turísticas y comerciales de la entidad.
En las labores participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y las corporaciones municipales.
El posicionamiento ocurre luego de los sucesos registrados en el establecimiento La Malinche, sobre los cuales el Gobierno estatal manifestó su solidaridad con los trabajadores, sus familiares y los propietarios del negocio.
“Sobre los sucesos registrados en el establecimiento ‘La Malinche’, el Gobierno de Sinaloa se solidariza con los trabajadores y sus familiares, así como con los propietarios del mismo”, señala el comunicado.
Durante el sábado y domingo se reportaron ataques armados en diferentes sectores de Mazatlán, entre ellos las colonias Azteca, Luis Echeverría, Ricardo Flores Magón, Pueblo Nuevo, Gabriel Leyva y 12 de Mayo, así como en la sindicatura de Villa Unión.
Entre los acontecimientos se registraron asesinatos dentro de domicilios y establecimientos comerciales, ataques contra viviendas, la detonación de un artefacto explosivo contra una camioneta y agresiones armadas contra grupos de personas. En algunos de estos hechos también hubo personas lesionadas.
Las jornadas de violencia ocurrieron mientras corporaciones de seguridad mantenían operativos en el municipio. Ante estos acontecimientos, el Gobierno de Sinaloa reiteró que existe coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para mantener la vigilancia en las zonas urbanas, rurales y turísticas de Mazatlán.
La administración estatal, encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, sostuvo que mantiene la estrategia de seguridad para que los sectores productivos de Mazatlán cuenten con condiciones para desarrollar sus actividades.
Asimismo, expresó su respaldo a las familias del puerto ante la situación de violencia y reiteró su compromiso de alcanzar la pacificación de la entidad.
“Por ello, la administración encabezada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava extiende a las y los ciudadanos su respaldo solidario ante esta dolorosa situación que afecta a las familias de Mazatlán, al tiempo que mantiene su compromiso con firmeza para que el pueblo sinaloense transite hacia un estado de paz y tranquilidad”, expuso.