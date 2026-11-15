$!Gobierno de Sinaloa ofrece respaldo a Mazatlán tras jornada de violencia

Tras los hechos de inseguridad registrados durante este fin de semana en Mazatlán, el Gobierno de Sinaloa ofreció su respaldo a la población y aseguró que se mantiene la coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno para atender la situación.

A través de un comunicado emitido este domingo 15 de noviembre, la administración estatal informó que las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia en carreteras, así como en zonas urbanas, rurales, turísticas y comerciales de la entidad.

En las labores participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y las corporaciones municipales.

El posicionamiento ocurre luego de los sucesos registrados en el establecimiento La Malinche, sobre los cuales el Gobierno estatal manifestó su solidaridad con los trabajadores, sus familiares y los propietarios del negocio.

“Sobre los sucesos registrados en el establecimiento ‘La Malinche’, el Gobierno de Sinaloa se solidariza con los trabajadores y sus familiares, así como con los propietarios del mismo”, señala el comunicado.