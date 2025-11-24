Gobierno de Sinaloa pagará aguinaldos a partir del 5 de diciembre; dispersarán $2,500 millones

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anunció que el pago de aguinaldos lo realizarán a partir del 5 de diciembre para todo el personal del Gobierno estatal, que corresponde a una dispersión de 2 mil 500 millones de pesos.

Explicó que dirigentes sindicales solicitaron que el aguinaldo se pagará desde esa fecha y confirmó que la administración estatal atenderá la petición.

“Podemos pagárselos a partir del día (5 de diciembre). Me han pedido los dirigentes sindicales, de quienes les corresponde a su gremio que los atendamos en el aguinaldo que si podemos pagárselos el día 5 y sí se los vamos a pagar. Se los podemos pagar el día 5”.

Recordó que la ley permite entregar esta prestación hasta el día 20, lo que le daría al Gobierno 15 días para generar intereses por el recurso destinado a este pago.

Sin embargo, aseguró que se optó por priorizar a los trabajadores antes que el ahorro financiero.

“Del 5 al 20 [de diciembre] son 15 días. Si tú mantienes ahorrado ese dinero de 2 mil 500 millones en 15 días te ahorras un buen recurso, sin embargo, preferimos darles satisfacción a los trabajadores que ahorrarnos ese recurso”, dijo.

Recordó que el pago incluye a docentes estatales y federales, personal de salud y todos los empleados contratados por el Gobierno estatal.

En el caso del magisterio federal, detalló, se cubrirán 25 días adicionales que corresponden a recursos enviados por la Federación.

Añadió que tanto el Poder Judicial como el Legislativo dispondrán del recurso necesario para hacer lo propio, al igual que las universidades públicas que mantienen financiamiento conjunto con el Gobierno estatal y federal, como la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y la Universidad Tecnológica de Culiacán.

Sobre los municipios, mencionó que la mayoría firmó un convenio para ahorrar anticipadamente los recursos del aguinaldo, con excepción de Ahome, Culiacán, Mazatlán, Badiraguato y Angostura. Señaló que estos municipios suelen cubrir la prestación sin contratiempos.