Gobierno de Sinaloa ‘pausó’ cobro de préstamos a la UAS

El Gobierno de Sinaloa pausó el cobro del préstamo que mantiene con la Universidad Autónoma de Sinaloa, para permitirles contar con mayor flujo para atender sus compromisos, informó Joaquín Alberto Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas.

El funcionario aclaró que el adeudo no fue cancelado y que la Universidad había estado realizando pagos antes de que el Gobierno estatal decidiera detener temporalmente el cobro.

Estimó que los pagos se pausaron hace más de dos meses, entre junio y julio.

“Estaban pagando, no lo cancelamos, está pausado y esto pues les permitió a ellos tener más flujo para todos esos compromisos”, dijo.

El apoyo otorgado en diciembre de 2025 fue de 250 millones de pesos por parte del Gobierno estatal, dentro de una bolsa de 638 millones de pesos integrada también con recursos federales y partidas de la propia Universidad para atender el pago de aguinaldos.

De acuerdo con Landeros Guicho, la institución ha cubierto más de la mitad, con pagos por alrededor de 300 millones de pesos.

“Básicamente era para complementar las últimas quincenas de diciembre y el pago de sus aguinaldos. Eso fue con lo que los apoyamos. Ellos pagan alrededor de 250 millones de aguinaldos, perdón de quincenas. Entonces, por ahí para ese fue el apoyo con ellos”.

“Han cumplido como más del 50 por ciento, un poco menos de menos de 400 millones, 300 millones y fracción”.

En enero de este año, el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya informó que la UAS había abonado 150 millones de pesos al préstamo y que los pagos se realizaban conforme a un calendario establecido.