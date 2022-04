Gobierno de Sinaloa pidió al de Culiacán ‘no intervenir’ en bar Siglo XXI, afirma Estrada Ferreiro

El Gobierno del Estado de Sinaloa envió un documento para solicitar al Ayuntamiento de Culiacán no intervenir en la inspección del bar Siglo XXI, donde este viernes se registró un enfrentamiento a balazos con el resultado de tres personas muertas, informó el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

La solicitud del Gobierno estatal habría sido en el sentido de que el área de Inspección y Vigilancia Municipal no interviniera en el manejo de permisos de alcoholes del establecimiento, pues esto le corresponde a la autoridad estatal.

Según información municipal, el bar en cuestión operaba sin los permisos necesarios.

“Sé que no contaban con los permisos de alcoholes ni la opinión favorable del municipio para ese establecimiento. Pero pues desde la Secretaría de Gobierno nos advirtieron desde el mes de marzo que no nos metiéramos en esos temas, y pues como las licencias de alcoholes las emite el Gobierno del Estado y nos dijeron que no anduviéramos interviniendo, pues no intervinimos. Les dijimos las consecuencias que podrían tener, y pues ahí está”, lamentó el Presidente Municipal.

Este exhorto vino después de que en diciembre el bar fue clausurado por el Municipio luego de detectarse la presencia de un hombre armado, situación que movilizó a los elementos de seguridad del estado.

La madrugada de este viernes, una agresión al interior del Bar Siglo XXI provocó la muerte de tres personas: el agresor que inició el conflicto y que fue abatido por la Policía; un elemento de la Policía Municipal que trató de detenerlo y una joven que trabajaba como operadora de transporte privado en plataforma digital, que ocasionalmente pasaba por el lugar de los hechos.