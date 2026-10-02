Gobierno de Sinaloa prepara estrategia contra violencia hacia mujeres en Escuinapa

Escuinapa será uno de los municipios prioritarios para la estrategia transversal que el Gobierno de Sinaloa prepara para atender el repunte de asesinatos de mujeres en el Estado, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Luego de participar en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad realizada en el norte de Sinaloa, la Mandataria señaló que el sur del Estado, particularmente Mazatlán y Escuinapa, concentra parte de las situaciones que actualmente preocupan a las autoridades.

“Ustedes saben que donde se nos ha complicado más es en el sur, principalmente Mazatlán y Escuinapa y en esa zona también se han registrado varios feminicidios y estamos atendiendo de manera prioritaria en la mesa esa parte”, dijo.

Domínguez Nava indicó que la Secretaría de las Mujeres ha presentado propuestas junto con la Fiscalía General del Estado para implementar acciones específicas en Escuinapa, Municipio que ha registrado el mayor número de homicidios.

“La Secretaría de las Mujeres nos ha estado presentando una serie de propuestas junto con la Fiscalía y pensamos implementar en Escuinapa, principalmente que es el municipio que ha registrado el mayor número de homicidios, una serie de estrategias de atención, de prevención”, señaló.

La estrategia, agregó, buscará involucrar a las distintas instituciones que participan en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, con acciones enfocadas en prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

“Trabajar estrategias que pues eliminen todo delito contra mujeres y bueno, vamos a estar trabajando de manera transversal con la participación de todas las instituciones que están en la mesa de seguridad”, expresó.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, entre enero y septiembre de 2026 se han registrado 99 feminicidios en Sinaloa. Escuinapa concentra 17 de esos casos, mientras que Culiacán acumula 49 y Mazatlán 23.

El anuncio ocurre después de que septiembre cerrara con 23 feminicidios y tres homicidios dolosos de mujeres, para un total de 26 mujeres asesinadas durante ese mes, el periodo con mayor número de feminicidios registrado en la serie estadística de la Fiscalía desde 2012.