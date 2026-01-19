Gobierno de Sinaloa prestará $32 millones a IMSS Bienestar para que paguen quincenas

El Gobierno de Sinaloa otorgará un préstamo por 32 millones de pesos al organismo federal IMSS Bienestar con el objetivo de cubrir el pago de las dos primeras quincenas del año 2026 a personal del sector Salud que no ha recibido su salario por retrasos administrativos.

El anuncio fue realizado por el Gobernador Rubén Rocha Moya luego de que, durante la semana pasada, trabajadores adscritos a IMSS Bienestar en la entidad se manifestaran públicamente para denunciar la falta de depósito de sus nóminas de enero.

“A la Federación se los presto con mucho cariño. En primer lugar quiero mucho a la Presidenta, y luego los de Hacienda se portan muy bien, ¿cómo me voy a enojar con ellos? En el caso de los de IMSS Bienestar son mis amigos, son compañeros”, expresó el mandatario estatal al referirse al apoyo financiero que brindará su administración.

Rocha Moya explicó que el retraso en los pagos obedece a que los recursos federales destinados a este programa aún no han sido radicados en Sinaloa, situación que, de acuerdo con información del propio IMSS Bienestar, podría regularizarse hasta el mes de marzo.

“Están los trabajadores de salud protestando y es que no se les ha pagado a tiempo por razones administrativas por la Federación, el recurso”, mencionó el Gobernador al abordar el origen del problema.

El préstamo estatal permitirá que la dependencia federal solvente de manera inmediata sus obligaciones laborales correspondientes a enero, mientras se concreta la llegada del presupuesto programado por la Federación. El Ejecutivo estatal precisó que los 32 millones de pesos representan solo una parte del monto total que implica la nómina del personal de IMSS Bienestar en la entidad.

Según lo expuesto por funcionarios del sector salud, alrededor de mil 200 trabajadores se han visto afectados por esta falta de pago, entre médicos, enfermeras y personal administrativo que labora en hospitales y unidades de atención de distintos municipios.

Las manifestaciones realizadas la semana anterior incluyeron concentraciones en centros de trabajo y pronunciamientos para exigir certeza sobre la fecha de depósito de sus salarios. Ante este escenario, el Gobierno estatal determinó intervenir de manera temporal para evitar una mayor afectación en los servicios de salud.

Rocha Moya subrayó que el apoyo financiero tiene carácter de préstamo a la Federación y que, una vez que IMSS Bienestar reciba los recursos federales, estos deberán ser reintegrados al erario estatal.

El mandatario indicó que se mantendrá comunicación con las autoridades federales de salud y hacendarias para dar seguimiento al proceso administrativo y garantizar que los pagos subsecuentes se realicen con oportunidad, a fin de evitar nuevas inconformidades del personal.

Con esta medida emergente, el Gobierno de Sinaloa busca asegurar la continuidad de la atención médica en clínicas y hospitales operados por IMSS Bienestar, mientras se normaliza el flujo presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2026.