Gobierno de Sinaloa pretende normalizar situaciones de violencia como masacre en centro de rehabilitación: PRI

El Gobierno de Sinaloa pretende normalizar hechos de violencia, como la masacre ocurrida en un centro de rehabilitación en Culiacán y en cambio destacar obras públicas cuando lo que se requiere es garantizar seguridad a la ciudadanía, criticó César Emiliano Gerardo, dirigente estatal del PRI en Sinaloa.

Señaló que el Gobierno estatal debe implementar acciones en torno a regresar la paz y no en promocionar obra pública.

“No podemos concebir cómo es que [...] quiere normalizar el Estado este tipo de situaciones, cómo es posible que ayer [...] tengan un evento deportivo como si nada sucediera en Culiacán, queriendo mandar una imagen de que todos bailando, todos contentos, todos felices, todos riéndose cuando en realidad hay llanto, hay miedo, hay encierro”, dijo.

“Lamentable también que tengan que, las familias de las madres de familias los hijos tengan que poner sus en sus vehículos ‘aquí viaja una madre de familia’ o ‘aquí viajan niños’ para que no tengan que correr el riesgo de que puedan darle una bala perdida o que haya una balacera o que desafortunada pueden atacar ese vehículo. Es desafortunado lo que estamos pasando en el Estado de Sinaloa”.

“Cómo es posible que se atrevan a salir todavía a anunciar que habrá mega obras de 700 millones de pesos en el Malecón cuando la gente ni siquiera puede salir a caminar al Malecón, cómo pueden anunciar una mega obra de un Centro de Convenciones [...] Yo creo que las urgencias de las familias de Culiacán y de Sinaloa son otras distintas”, afirmó.

“En un Gobierno normal sí quisiéramos Centros de Convenciones, sí quisiéramos megaobras, pero en este momento no deseamos ese tipo de obras, deseamos paz, deseamos regresar a nuestros derechos humanos de poder salir a divertirnos”.

La Diputada local del Congreso del Estado, Irma Moreno Ovalles, aseguró que pese a las intenciones de recuperar la tranquilidad en el Estado, la violencia se presenta con más fuerza y de manera más compleja.

“Desde el Congreso del Estado hemos estado levantando la voz porque las mujeres, y en sí en general la ciudadanía nos sentimos temerosos de salir. Antes de eso nos resguardamos a las 6, 7 de la tarde porque tenemos miedo de andar a oscuras en la calle”.

“Pero también vemos que estando resguardados tampoco hay seguridad. Un hecho lamentable hoy en la mañana fue un amanecer amargo familias se están trasladando de otros municipios precisamente para venir y verificar a quienes sufrieron este embate es vivimos en un estado en una ciudad donde la tranquilidad nos la robaron hemos buscado recuperarla de muchas maneras como ciudadanía como facción parlamentaria como partido pero lamentablemente está todavía más fuerte que nosotros seguimos viendo hechos muy complejos”, aseveró.

Érika Sánchez Martínez, regidora de Culiacán, manifestó que el Municipio no ha atendido la propuesta de crear una comisión especial para atender la crisis de seguridad en la ciudad, y a más de seis meses de violencia suman decenas de desaparecidos y homicidios.

“Hemos visto cómo, por nuestras calles siguen marchando familias que tienen familiares desaparecidos, a niñas y niños de diferentes escuelas, a nuestras policías exigiendo justicia por las decenas de policías que han muerto ya en esta guerra a la que no vemos fin”.

“Es muy evidente que se han hecho estrategias para poner a Culiacán en Movimiento, para reactivar la economía. En el Gobierno pareciera que viven en una realidad alterna, con actividades deportivas y de otra naturaleza que no forman parte de una estrategia integral. No forman parte porque no las sentimos la sociedad. Mientras ellos están haciendo ejercicio en el Parque Acuático, las demás familias estamos temerosas de salir a la calle”, declaró.