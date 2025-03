$!Gobierno de Sinaloa pretende ‘rescatar’ turismo en Imala tras seis meses de violencia y abandono

Comerciantes de la plazuela de la sindicatura de Imala comentaron a Noroeste que este sábado es el primer día que reabren sus ventas tras seis meses de jornadas de violencia en la entidad.

Graciela Magallanes expresó que cerró su puesto de artículos como juguetes y snacks tras el estallido de violencia del 9 de septiembre de 2024, y ante la ausencia de turistas que consuman en el pueblo.

“Hoy es el único día que ha venido gente, anteriormente de esto el pueblo estaba solo y pues no hay venta, el comercio se fue, la gente no viene, por lo tanto, el pueblo que vive del turismo y al no venir gente pues nos afectó a todos”, dijo.

“Hasta hoy pudiera decir que volvemos a ponernos aquí”.

Comentó que tiene confianza en retornar a sus actividades como comerciante, sin embargo, el interés tendrá que ser por parte de turistas que reaviven el pueblo.

“La verdad que está muy bien. Tenemos confianza en que el pueblo se reactive, pero lo que veo es que mucha gente, como en la mañana llegaron muchos ciclistas, se tomaron una foto y se regresaron. No sé, consumir de los raspados, de restaurantes, yo creo que ellos invirtieron más. Yo no voy a perder mucho, pero ¿y la gente que invirtió en comida? Era de que venir y consumir al pueblo, porque todos estamos haciendo el esfuerzo.

“Ojalá que con esto se vea que el pueblo ya está para que venga la gente, poco a poco”, manifestó.

Por su parte, la comerciante María aseguró que derivado de la inseguridad el pueblo ha permanecido sin visitas e incluso las actividades diarias terminan a las seis de la tarde.

“Como en Semana Santa hasta las10 de la noche me llegué a quitar, de lo que venía gente, pero ahorita no, ahorita oscurece y ya uno no quiere salir porque no sabemos cómo se vaya a poner o qué vaya a pasar”, expresó.

“No había ni gente que viniera, ni gente que abriera y pues además por la inseguridad pues no me animaba a traerlo. Ahora me animé porque iban a hacer esto y pues lo que venga y ha estado solo, la verdad ha estado solo”.

“Desde que empezó, desde septiembre no me había puesto ya y hasta ahora, hasta el día de hoy”.