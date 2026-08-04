Gobierno de Sinaloa prevé más traslados de reos y mantiene refuerzo de seguridad en Mazatlán

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde informó que el Gobierno estatal mantiene reuniones diarias de la Mesa de Seguridad con autoridades federales y militares, además de anticipar que podrían realizarse nuevos traslados de personas privadas de la libertad.

Luego del operativo efectuado el fin de semana, indicó que será la Secretaría de Seguridad Pública la encargada de informar oportunamente sobre futuros movimientos dentro del sistema penitenciario.

“Eso ya es trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, ellos estarán informando en su debido tiempo que van a ser más traslados”, comentó.

Bonilla Valverde agregó que el Estado mantiene un refuerzo de seguridad en Mazatlán y reiteró que diariamente, a las 8:00 horas, encabeza la Mesa de Seguridad junto con mandos militares, la Guardia Nacional y autoridades estatales para evaluar la incidencia delictiva y las acciones implementadas.

Respecto a la detención de un presunto feminicida conocido como “El Tito”, señaló que la información oficial ya fue difundida por los gobiernos federal y estatal, por lo que evitó abundar en el tema.