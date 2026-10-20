Gobierno de Sinaloa promete pagar a todos los proveedores de uniformes escolares antes de que concluya el año

El Gobierno de Sinaloa pagará a todos los proveedores del programa de uniformes y útiles escolares, aseguró el Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia, ante los retrasos en los pagos a empresarios del sector textil.

Informó que se han pagado poco más de 120 millones de pesos de los 320 millones que adeudan y que los pagos concluirán antes de que termine este año.

“Lo que es muy importante decir es que el dinero está disponible y se les va a pagar absolutamente a todos, no se va a deber un solo paso”, afirmó.

“El programa es de 320 millones hemos pagado la cantidad que les mencioné y vamos a pagar antes de que termine el año, por supuesto, con prisa, con prioridades, siempre nos organizamos así”.

Aguerrebere Espitia explicó que el avance del canje de uniformes y útiles escolares es del 84 por ciento.

Señaló que los pagos se acelerarán en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, luego del cambio de titular en esa dependencia, ahora encabezada por Wilfredo Véliz Figueroa.

“Que se acerquen conmigo. Nosotros somos la ventanilla, yo les voy a ayudar a todos los textileros, que tengan la confianza que se les va a pagar a todos”, expresó.

El Secretario reconoció que existe nerviosismo entre los proveedores durante esta etapa del programa, pues se acerca el cierre del ejercicio y todavía deben realizarse ajustes para completar las entregas.

Explicó que, conforme se aproxima noviembre, las autoridades revisan qué proveedores cumplieron con las metas asignadas y cuáles no lograron entregar todos los uniformes y útiles que tenían autorizados.

Cuando algunos proveedores no alcanzan sus objetivos, el Gobierno estatal puede reasignar parte de las entregas a otros participantes, de acuerdo con las disposiciones del programa, que permiten incrementar los límites hasta en un 20 por ciento.

Aguerrebere Espitia indicó que este miércoles sesionará el comité encargado de revisar esos ajustes, con el propósito de completar el programa antes de la fecha límite del 15 de noviembre.

Sobre los pagos a papeleros, el funcionario señaló que el avance es mixto, pues el programa contempla tanto la entrega de uniformes como la de útiles escolares.

“Mañana tenemos sesión de este comité para hacer este reajuste y para poder estar en posibilidad de cerrar el programa con el 100 por ciento, a la fecha límite, que es el 15 de noviembre”.