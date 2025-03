Gobierno de Sinaloa proveerá parte del terreno para construcción de base naval en Altata, Navolato

El Gobierno de Sinaloa proveerá a la Secretaría de la Marina con una parte del terreno en Altalta, Navolato que se utilizará para construir una base naval.

El Gobernador, Rubén Rocha Moya señaló que brindarían el 25 hectáreas de las 50 necesarias para la obra.

“Vamos a ver, no todo porque no tenemos capacidad para todo pero sí tenemos ahí un terreno que está enfrente por el lado de Nuevo Altata, está enfrente a los restaurantes. Ahí están 10 (hectáreas) y estamos nosotros ofreciendo 15 (hectáreas) más para que sean 25, ellos requieren 50 pero nosotros no tenemos capacidad para ello”, apuntó.

El acuerdo de una nueva base naval en Sinaloa fue publicado el 6 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

Según el documento, esta base será subordinada por la octava Zona Nava, con sede en Topolobampo, en Ahome.