Gobierno de Sinaloa proyecta incrementar hasta 18% al presupuesto de seguridad para 2027

El Gobierno de Sinaloa contempla un incremento al rubro de seguridad pública de entre el 16 y 18 por ciento en el proyecto del Presupuesto de Egresos para 2027, informó el Secretario de Administración y Finanzas, Wilfredo Véliz Figueroa.

Explicó que este aumento es de acuerdo a las necesidades planteadas por las propias instituciones de seguridad.

“Hay un porcentaje que ellos mismos (el área de seguridad) están pidiendo, el aumento que requieren, y fluctúa entre un 16 y 18 por ciento”, indicó.

Señaló que el tema de seguridad será una de las prioridades para el próximo ejercicio fiscal porque así lo ha establecido tanto el Gobierno federal como el estatal.

“Así lo maneja la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así lo refrenda la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y así tiene que ser”, expresó.

“El presupuesto es muy variable en cuanto a seguridad y otros aspectos. Hay muchos rubros que se tienen que cumplir y estamos sujetos a lo que ellos indican”, explicó.

Sostuvo que el objetivo es destinar los recursos necesarios para contribuir a que la población recupere la tranquilidad.

“Estamos trabajando en eso. Todo el esfuerzo para que los sinaloenses recobren la tranquilidad y para ello tenemos que poner las condiciones”, manifestó.

Señaló que el proyecto del Presupuesto se encuentra en su etapa final de integración antes de ser entregado al Congreso del Estado y que actualmente realizan los últimos ajustes para definir las partidas que se destinarán a las distintas dependencias.