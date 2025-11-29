$!Gobierno de Sinaloa proyecta incremento del 22% a presupuesto de seguridad en 2026

El Gobierno de Sinaloa proyectó un incremento del 22.5 por ciento al gasto de seguridad pública para el ejercicio fiscal 2026.
Este sábado, el Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo, Joaquín Alberto Landeros Güicho entregó al Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla un gasto total de 2 mil 472 millones de pesos a seguridad pública.
En total, el paquete económico contempla un gasto de 78 mil 344 millones de pesos, un crecimiento del 11.9% con respecto al 2025.
“Este esfuerzo, permitirá aumentar salarios, abrir nuevas plazas, operativas, rehabilitar, centros penitenciarios, y sumar 50 custodios más”, subrayó.