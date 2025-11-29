$!Gobierno de Sinaloa proyecta incremento del 22.5% a presupuesto de seguridad en 2026

CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa proyectó un incremento del 22.5 por ciento al gasto de seguridad pública para el ejercicio fiscal 2026. Este sábado, el Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo, Joaquín Alberto Landeros Güicho, entregó al Congreso del Estado el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla un gasto total de 2 mil 472 millones de pesos en seguridad pública. En total, el paquete económico contempla un gasto de 78 mil 344 millones de pesos, un crecimiento del 11.9 por ciento con respecto al 2025. “Este esfuerzo, permitirá aumentar salarios, abrir nuevas plazas, operativas, rehabilitar, centros penitenciarios, y sumar 50 custodios más”, subrayó. Además del incremento a seguridad pública, el fortalecimiento de las instituciones de justicia también se contempla dentro del presupuesto 2026.

La Fiscalía General del Estado recibiría más de mil 203 millones de pesos, un aumento superior a 63 millones respecto al año pasado. Con este recurso, prevén la creación de una Policía Cibernética, así como la incorporación de 40 nuevas plazas destinadas a investigación y procuración de justicia, que entre 2025 y 2026, la institución sumaría 110 plazas reforzadas. En total, el paquete económico para 2026 asciende a 78 mil 344 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 11.9 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior. El documento sostiene que el fortalecimiento de seguridad y justicia forma parte de los temas prioritarios de la propuesta, junto con infraestructura educativa, rehabilitación de espacios públicos y obras de servicios básicos.

“Este presupuesto es una expresión concreta del humanismo que transforma, de la justicia social y del compromiso con un gobierno cercano, honesto y eficiente. Es una ruta de bienestar sostenido, crecimiento responsable y construcción de paz”, enfatizó Landeros Güicho. Durante la sesión de recepción del paquete económico, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, señaló que uno de los puntos centrales del análisis del presupuesto será el fortalecimiento de la seguridad, particularmente en lo relacionado con la investigación y el sistema penitenciario. Destacó la propuesta del Ejecutivo para crear nuevas plazas en la Fiscalía y consolidar la Policía Cibernética, así como la necesidad de mejorar las condiciones en los penales. Añadió que invertir en espacios públicos y áreas verdes también contribuye a generar entornos más seguros para las familias.