Gobierno de Sinaloa proyecta presupuesto de $78 mil millones para 2026; aumenta gasto en seguridad, justicia y programas sociales

El Gobierno de Sinaloa entregó al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026, un paquete económico que asciende a 78 mil 344 millones de pesos y que representaría un incremento del 11.9 por ciento respecto al ejercicio de 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, el presupuesto tiene como ejes principales el fortalecimiento de la seguridad pública, la obra pública, programas sociales y servicios básicos como agua potable.

El documento establece que 83 por ciento del ingreso proyectado provendrá de recursos federales, mientras que el 13 por ciento corresponde a ingresos propios.

El restante, es decir, el 4 por ciento, se integrará por financiamientos, entre ellos el restante del crédito aprobado en enero de 2025 y un nuevo financiamiento de largo plazo planteado para 2026.

En total, se prevé solicitar otro crédito por 2 mil 200 millones de pesos para financiamiento de obras, además de los 673 millones de pesos correspondientes al crédito autorizado en enero de 2025.

De acuerdo con el Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo, Joaquín Alberto Landeros Güicho, estos recursos se destinarían a obras que serán definidas mediante mesas de trabajo con diputadas, diputados y autoridades municipales.



Seguridad pública: uno de los rubros de mayor crecimiento

El proyecto plantea un crecimiento para seguridad pública que alcanzaría 2 mil 472 millones de pesos, es decir, 451 millones más que en 2025, lo que equivale a un incremento del 22.5 por ciento.

El aumento se distribuiría en: incremento salarial para agentes estatales, nuevas plazas operativas, rehabilitación de centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán; Goros II, en Ahome y El Castillo, en Mazatlán.

Así como contratación de 50 nuevos custodios; fortalecimiento del sistema de videovigilancia y tecnología del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa.



Fiscalía General del Estado: más plazas y Policía Cibernética

La Fiscalía General del Estado tendría un presupuesto de mil 203 millones de pesos, un incremento de más de 63 millones respecto al año anterior.

El recurso permitiría en 40 nuevas plazas operativas y administrativas, la creación de un proyecto de Policía Cibernética, consolidar la plantilla fortalecida entre 2025 y 2026, que sumaría 110 plazas nuevas en dos años.



Programas sociales y apoyos a grupos vulnerables

El proyecto incluye incrementos en programas sociales y en recursos dirigidos a grupos vulnerables, que en conjunto crecerían 8.5 por ciento.

Entre ellos destacan: el Sistema DIF Sinaloa con más de mil 022 millones de pesos, un incremento del 16 por ciento; pensión para personas con discapacidad permanente por más de 328 millones de pesos; útiles, uniformes y calzado escolar, 320 millones de pesos; y fondo para personas desplazadas, 75 millones de pesos.

Así como el programa Bienpesca estatal y apoyos pesqueros con más de 63 millones de pesos; apoyo para embarcaciones menores y motores marinos, 65 millones de pesos; y atención a productores de frijol, 21 millones de pesos.



Agua potable, saneamiento y desarrollo sustentable

El presupuesto proyecta recursos para atender infraestructura básica en comunidades rurales, para ello considera un presupuesto de mil 034 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Y más de 137 millones de pesos para la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, cuyo incremento sería del 31 por ciento, cuyos recursos se destinarían a sistemas de agua potable, saneamiento, infraestructura para garantizar acceso al agua como derecho básico, instituciones educativas y de seguridad social.



La propuesta incluye recursos para educación y seguridad social

El presupuesto destina 3 mil 634 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.

Además de mil 210 millones a las instituciones públicas de educación superior y más de 8 mil 067 millones a la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los cuales 2 mil 688 millones corresponden a aportación estatal. Este monto supone un incremento de 150 millones respecto al año anterior.



Obra pública: 4 mil 227 millones

La obra pública para 2026 sumará 4 mil 227 millones de pesos, integrados por recursos estatales, financiamiento previo y el nuevo proyecto de inversión anunciado.

Este monto se dirigiría a la rehabilitación, remodelación y equipamiento tecnológico de los centros los centros de Aguaruto, en Culiacán; Goros II, en Ahome y El Castillo, en Mazatlán, el fortalecimiento de videovigilancia y tecnología del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado.

Así como, infraestructura carretera, agua potable, drenaje sanitario y pluvial, rehabilitación de escuelas, parques comunitarios, espacios deportivos y proyectos de movilidad en los 20 municipios del estado.

El Gobierno estatal también detalló el impacto de los pasivos heredados de administraciones anteriores, principalmente la de los ex gobernadores Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, que en conjunto ascienden a 17 mil 141 millones de pesos.

Entre ellos se encuentran adeudos por retenciones no enteradas, laudos laborales, créditos fiscales y omisiones presupuestales.

Según proyecciones oficiales, al cierre de 2027 la administración actual habrá cubierto 14 mil 272 millones de pesos de esos compromisos.