Gobierno de Sinaloa proyecta remodelación simultánea de los tres penales estatales

El Gobierno del Estado proyecta la remodelación de los tres penales estatales de Sinaloa, trabajos que se realizarían de manera simultánea una vez que concluyan los proyectos ejecutivos y se definan los alcances técnicos de cada intervención.

El secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, informó que la dependencia a su cargo se encuentra en coordinación con el área de Seguridad Pública para atender las necesidades planteadas en materia de infraestructura penitenciaria.

“Estamos coordinándonos con Seguridad Pública. Ellos ya nos dieron las necesidades que tenemos que atender, pero tenemos que proyectarla, aterrizarlo a nivel proyecto para llevar a cabo esto. Estamos avanzando”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja en la etapa de planeación y elaboración de los proyectos ejecutivos, por lo que aún no se cuenta con una fecha concreta para el inicio de las obras.

“No tengo ahorita una fecha concreta, la verdad. Se siguen haciendo el proyecto. Estamos trabajando en el proyecto, estamos iniciando los proyectos, precisamente”, indicó.

De acuerdo con lo expuesto, la intervención contemplaría a los tres centros penitenciarios estatales al mismo tiempo, conforme a lo que fue planteado en el esquema de financiamiento autorizado.

“Los tres penales fueron lo que se planteó, pero hay una serie de obras que también la Secretaría de Seguridad está solicitando, como es una ampliación, un dormitorio, pero los tres penales es lo que se socializó en el crédito”, explicó.

El titular de Obras Públicas precisó que, además de trabajos de remodelación general, se analizan ampliaciones específicas en áreas que requieren mayor capacidad, como dormitorios, de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública.

Indicó que el financiamiento para estas intervenciones provendría de un crédito de obra pública previamente socializado, el cual contempla recursos destinados a distintos proyectos de infraestructura en la entidad.

Montero Zamudio reiteró que en esta etapa se trabaja en aterrizar técnicamente las necesidades planteadas, a fin de convertirlas en proyectos ejecutivos que permitan definir montos, tiempos de ejecución y características específicas de cada obra.

El funcionario señaló que, una vez concluidos los proyectos, se podrá establecer un calendario para la ejecución de los trabajos en los centros penitenciarios estatales, conforme a la disponibilidad presupuestal y a los lineamientos administrativos correspondientes.

El crédito para obra pública fue aprobado por el Congreso de Sinaloa en 2025, uno en el primer trimestre y el segundo crédito en diciembre. Estos recursos serán destinados principalmente a proyectos productivos y obras públicas en los 20 municipios de la entidad.

En total el Gobierno de Sinaloa tiene la facultad de pedir prestados hasta 4 mil 500 millones de pesos en los dos créditos, de los cuales únicamente se han utilizado poco más de mil 600 millones de pesos otorgados en tres préstamos.