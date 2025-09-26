Gobierno de Sinaloa quiere reprogramar este año conciertos cancelados para Grito de Independencia

El Gobierno del Estado de Sinaloa busca reprogramar para este 2025 los conciertos que se cancelaron como parte de la celebración por el Grito de Independencia en Palacio de Gobierno, en Culiacán.

El director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, precisó que el contrato firmado entre autoridades y los artistas rondó los 10 millones 846 mil pesos.

Afirmó que la cancelación de las presentaciones de Miguel Bosé, Marisela y El Coyote no generarán costos adicionales, sino que era algo previsto en el acuerdo.

“Se reprogramarán para otras fechas, tal y como está previsto en el contrato, en los dos contratos. Recuerden que el año pasado también se canceló y fueron reprogramadas sin ningún problema las actividades”, explicó.

“Estamos trabajando ya con los representantes de la compañía para la reprogramación en este año, pero el contrato da margen de un año para que se pueda reprogramar”, apuntó Avilés Ochoa.

Por otro lado, indicó que hay gastos que no serán posibles recuperar por el Estado, como la contratación de aros detectores de metales, instalación de escenarios o luminarias.

“Estamos tratando de negociar de alguna manera, para ver si es posible que puedan recuperarse en alguna medida, por lo tanto, todavía no tendríamos con precisión”, advirtió el director del Isic.