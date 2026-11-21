El Gobierno de Sinaloa reconoció a los elementos del Ejército Mexicano que participaron en las operaciones desplegadas en el centro y norte del estado durante la tarde y noche del viernes, en las que militares perdieron la vida.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el Gobierno estatal destacó la labor de las mujeres y hombres del Ejército, quienes, señaló, arriesgaron su vida durante las acciones para salvaguardar a la población.
“Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, reconocemos a las mujeres y hombres, militares del Ejército Mexicano que, con valor y profundo amor a la patria, llevaron a cabo las operaciones en el centro y norte del estado la tarde noche de ayer arriesgando su propia vida para salvaguardar a la población”, publicó.
La administración estatal también informó que los elementos militares continúan desplegados en la zona realizando labores de seguridad.
Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, reconocemos a las mujeres y hombres, militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 que, con valor y profundo amor a la patria, llevaron a cabo las operaciones en el centro y norte del estado la tarde noche de ayer arriesgando su propia vida para salvaguardar a la población; y que aún continúan desplegados realizando labores en la zona. A las familias de quienes perdieron la vida, nuestras sentidas condolencias.— Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx)
November 21, 2026
Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, reconocemos a las mujeres y hombres, militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 que, con valor y profundo amor a la patria, llevaron a cabo las operaciones en el centro y norte del estado la tarde noche de ayer arriesgando su propia vida para salvaguardar a la población; y que aún continúan desplegados realizando labores en la zona. A las familias de quienes perdieron la vida, nuestras sentidas condolencias.
Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida durante las operaciones.
El pronunciamiento ocurre luego del operativo realizado en Guasave, donde fue detenido Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y en el que se reportaron 11 personas muertas, cuatro de ellas militares y siete presuntos agresores.