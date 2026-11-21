El Gobierno de Sinaloa reconoció a los elementos del Ejército Mexicano que participaron en las operaciones desplegadas en el centro y norte del estado durante la tarde y noche del viernes, en las que militares perdieron la vida.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el Gobierno estatal destacó la labor de las mujeres y hombres del Ejército, quienes, señaló, arriesgaron su vida durante las acciones para salvaguardar a la población.

“Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, reconocemos a las mujeres y hombres, militares del Ejército Mexicano que, con valor y profundo amor a la patria, llevaron a cabo las operaciones en el centro y norte del estado la tarde noche de ayer arriesgando su propia vida para salvaguardar a la población”, publicó.

La administración estatal también informó que los elementos militares continúan desplegados en la zona realizando labores de seguridad.