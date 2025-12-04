$!Gobierno de Sinaloa reconoce en el Galardón ‘Sabor Sinaloense’ al sector gastronómico

CULIACÁN._ El Galardón “Sabor Sinaloense”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, reunió en Culiacán a quienes todos los días dan vida a uno de los sectores más dinámicos y representativos del estado: la gastronomía. En este encuentro, el Secretario de Economía estatal, Feliciano Castro Meléndrez, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, destacó la fuerza cultural, económica y social que el sector restaurantero aporta a Sinaloa, de acuerdo a un comunicado.

En su mensaje, Castro Meléndrez enfatizó que la preparación de alimentos y bebidas es una actividad que sostiene empleo, ingreso y comunidad. Señaló que la gastronomía es un componente clave de la economía estatal, al recordar que comercio y servicios aportan 67.8 por ciento del PIB de Sinaloa, y que en Culiacán el sector terciario representa casi 40 por ciento del PIB municipal.

Además, precisó que este ramo emplea a más de 23 mil personas, de las cuales casi la mitad pertenece a la capital sinaloense. “Todas las personas que se dedican a la actividad de los restaurantes y de ofertar alimentos les corresponde propiciar las condiciones para que nuestra comunidad avance a un proceso de cohesión comunitaria, desde la perspectiva del amor”, subrayó. El funcionario añadió que la alimentación sinaloense tiene un origen rural y que, en cualquier restaurante o fonda del estado, siempre se encuentra “la nostalgia del paladar” asociada a las comunidades y a la cuna de origen. “Nunca olvidemos la cuna, el origen de la comida sinaloense; estamos en deuda con el medio rural. En el tránsito hacia lo urbano portamos esa forma de concebir nuestros alimentos, esa es la gran obra cultural que todos los agremiados realizan. Felicidades por ello y les reitero el reconocimiento del Gobernador Rubén Rocha Moya”, expresó.

Por su parte, Karla Fernanda García, presidenta de Canirac Culiacán, destacó que el Galardón “Sabor Sinaloense” no solo premia la excelencia gastronómica, sino que reconoce “el corazón y el esfuerzo de quienes día a día ponen el alma en el fogón y en la mesa para hacer de Culiacán un destino culinario de referencia”. “La cocina es un patrimonio cultural de todos y cada uno de nosotros, no solo es una experiencia de vida, la cocina es nuestra identidad propia, individual y social, es también nuestra salud y nuestro sustento de día a día”, mencionó. El sector gastronómico y restaurantero, agregó, es fundamental para la recuperación económica de Culiacán. “Cada restaurante abierto es una fuente de empleo de más de 10 mil familias, cada platillo servido en nuestra mesa representa a cada uno de los proveedores que hoy están presentes, y cada experiencia gastronómica atrae turismo y genera un orgullo local. No somos un sector más, somos un sector y un motor económico, cultural y social”, precisó.