Gobierno de Sinaloa refuerza apoyo a municipios afectados por la sequía; llaman a participar en Aquatón 2026

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que el Gobierno del Estado ya brinda apoyo a municipios que enfrentan problemas por la falta de agua derivada de la temporada de estiaje, principalmente a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

Durante una visita a Villa Juárez, Navolato, señaló que hasta el momento 18 ayuntamientos han solicitado respaldo ante las afectaciones ocasionadas por la sequía, aunque destacó que municipios como Choix, Cosalá y algunas comunidades de San Ignacio requieren atención prioritaria.

Indicó que las acciones de apoyo se fortalecerán con lo que se logre recaudar en el Aquatón 2026, organizado por DIF Sinaloa y programado para este 21 de mayo en la explanada de Palacio de Gobierno.

Bonilla Valverde invitó a la ciudadanía, instituciones y servidores públicos a sumarse a esta campaña de donación de agua para abastecer a comunidades con problemas de desabasto.

“El apoyo que se recaude comenzará a distribuirse de inmediato en los municipios que más lo necesiten”, señaló.

La colecta iniciará desde las 6:00 horas y se recibirán donaciones de agua embotellada en distintas presentaciones, como botellas individuales, galones y garrafones.

De acuerdo con cifras oficiales, durante la edición 2025 del Aquatón se lograron reunir más de un millón 150 mil litros de agua, distribuidos posteriormente en comunidades afectadas por la sequía en la entidad.