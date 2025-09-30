$!Gobierno de Sinaloa refuerza atención a familias desplazadas por la violencia de Culiacán y Badiraguato

El Gobierno del Estado, a través de la Mesa Intersecretarial para la Atención al Desplazamiento Forzado Interno, sostuvo un encuentro con familias desplazadas de manera preventiva de los municipios de Culiacán y Badiraguato, con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades y establecer mecanismos de apoyo coordinado entre las dependencias involucradas. Las familias son sobrevivientes de la violencia provocada por el crimen organizado, que han tenido que huir de sus hogares ante la carencia de garantías de seguridad en sus lugares de residencia.







La Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, presidenta suplente de la mesa, encabezó la reunión y destacó que acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad es una prioridad para esta administración. ”Contamos con un diagnóstico y estamos a su disposición para atender de manera coordinada todas sus necesidades”, afirmó la funcionaria.







El encuentro se realizó en la colonia Vicente Lombardo Toledano y el Fraccionamiento Paseo Alameda, en Culiacán, donde cada dependencia presentó los servicios disponibles y brindó orientación directa sobre recursos y apoyos inmediatos. La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, ofreció la integración inmediata de niñas, niños y jóvenes a los planteles educativos, así como la entrega gratuita de útiles, uniformes y libros de texto. “Queremos censar a los menores que requieren incorporación a la educación formal y asegurar que reciban la atención correspondiente a su nivel educativo”, señaló. Otras secretarías como Seguridad Pública, Agricultura y Ganadería, Economía, Salud, Programas para el Bienestar y la Comisión de Vivienda pusieron a disposición de las familias sus servicios y apoyos específicos.





