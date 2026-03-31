Gobierno de Sinaloa refuerza estrategia integral para atender a familias desplazadas

Como parte del seguimiento a la política pública dirigida a atender a personas en situación de desplazamiento forzado interno, el Gobierno del Estado llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial, en la que se evaluaron avances tanto en la entrega de apoyos como en la construcción de soluciones a largo plazo para las familias afectadas.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y fue encabezado por su titular, Gloria Imelda Félix. En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, participó el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos.

Durante la sesión, se informó sobre la atención directa a familias provenientes principalmente de comunidades serranas y rurales, especialmente de municipios como Badiraguato, Culiacán y zonas del sur del estado. Entre las acciones destacadas se encuentra la entrega de despensas y artículos básicos, orientados a cubrir necesidades inmediatas.

Asimismo, se expusieron los esquemas de acompañamiento implementados en distintos puntos del estado, tanto en instalaciones institucionales como en colonias receptoras, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas y brindarles atención integral.

En la región sur, autoridades resaltaron la aplicación de apoyos emergentes dirigidos a familias provenientes de zonas serranas, con lo cual se busca atender de manera rápida sus requerimientos más urgentes.

Como parte de la estrategia estatal, también se reportaron avances en la búsqueda de soluciones permanentes, mediante la localización, análisis y habilitación de terrenos en distintas regiones, enfocados en garantizar acceso a vivienda digna. En este proceso, se da seguimiento a proyectos en zonas norte, centro y sur, así como a espacios específicos como La Pitahayita y La Higuerita, evaluando su desarrollo y viabilidad.

En materia de infraestructura, se detalló el progreso en obras relacionadas con servicios básicos, principalmente en proyectos de electrificación y adecuación de espacios habitacionales que permitan mejorar las condiciones de asentamiento de las familias.

A la reunión asistieron diversas dependencias estatales, organismos autónomos y representantes de la sociedad civil, entre ellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado y el Sistema DIF Sinaloa, además de integrantes del Congreso local y de distintas instancias vinculadas a la atención social.

También participó la presidenta municipal de Cosalá, Carla Úrsula Corrales Corrales, junto con otros invitados especiales, quienes se sumaron a los trabajos de coordinación para fortalecer las acciones en sus municipios.