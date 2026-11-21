A las 13:20 horas de este sábado 21 de noviembre, el Gobierno de Sinaloa reportó un avance del 90 por ciento en la apertura de vialidades en las zonas centro y norte del estado, luego de los bloqueos y cierres registrados durante la jornada de violencia que comenzó la noche del viernes.
A través de un mensaje, la administración estatal atribuyó el avance al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, el grupo interinstitucional y distintas autoridades.
“Seguimos trabajando para restablecer la circulación y brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias en esta zona”, informó el Gobierno estatal.
Las vialidades comenzaron a cerrarse cerca de las 19:00 horas del viernes 20 de noviembre, luego de que una crisis de seguridad iniciara en Guasave y se extendiera a por lo menos cinco municipios del centro y norte de Sinaloa.
El reporte de este sábado indica que las autoridades avanzan en la recuperación de la circulación, aunque todavía permanecían trabajos para restablecerla por completo.