A las 13:20 horas de este sábado 21 de noviembre, el Gobierno de Sinaloa reportó un avance del 90 por ciento en la apertura de vialidades en las zonas centro y norte del estado, luego de los bloqueos y cierres registrados durante la jornada de violencia que comenzó la noche del viernes.

A través de un mensaje, la administración estatal atribuyó el avance al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, el grupo interinstitucional y distintas autoridades.

“Seguimos trabajando para restablecer la circulación y brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias en esta zona”, informó el Gobierno estatal.