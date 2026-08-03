Gobierno de Sinaloa reporta apoyo a 39 familias afectadas por lluvias en Mocorito; continúa censo de damnificados

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que el Gobierno del Estado mantiene la atención a las comunidades afectadas por las lluvias recientes y que, hasta el momento, 39 familias han sido apoyadas en el municipio de Mocorito.

Señaló que personal de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable ha distribuido despensas, cobijas, catres y colchonetas en las zonas afectadas por inundaciones, además de realizar recorridos para identificar las necesidades de la población.

Recordó que el viernes encabezó una visita a comunidades de Mocorito, donde las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, afectando viviendas y obligando a brindar asistencia inmediata.

“Seguimos llevando apoyo. En Mocorito atendimos a 39 familias afectadas”, expresó.

Bonilla Valverde indicó que el censo de personas damnificadas continúa en distintos municipios, por lo que aún no se cuenta con una cifra estatal consolidada de familias afectadas.

Agregó que también se da seguimiento al restablecimiento de servicios básicos y aseguró que el suministro de energía eléctrica ya fue recuperado prácticamente al 100 por ciento en las comunidades donde se registraron interrupciones.

Señaló que el Gobierno del Estado mantendrá la entrega de apoyos humanitarios mientras concluyen las evaluaciones de daños ocasionados por las precipitaciones.