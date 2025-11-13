Gobierno de Sinaloa reubicará campamento militar al Parque 87 para permitir instalación de la Feria Ganadera

El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el campamento militar instalado en las inmediaciones de la Feria Ganadera será reubicado al Parque Culiacán 87, con el fin de permitir el desarrollo normal de las actividades de la tradicional feria que comenzará antes de finalizar noviembre.

Explicó que ya sostuvo diálogo con los mandos del Ejército Mexicano para acordar el traslado del personal militar y facilitar la logística del evento.

“Ya hablé con los generales para efecto de acondicionarles en el Parque 87, ya lo estamos haciendo. Para que estén los generales muy amablemente, no, si lo que queremos es que se hagan eventos, que no se pare ningún evento. Vamos a atender Feria Ganadera”, expresó.

La presencia de las fuerzas federales en la zona de la Feria Ganadera se había establecido de manera temporal como parte del despliegue de seguridad implementado en Culiacán tras los recientes hechos de violencia registrados en el estado.

Rocha Moya enfatizó que la reubicación del campamento no significa el retiro del operativo de seguridad, sino una reorganización que permitirá mantener la presencia militar sin afectar la realización de eventos públicos.

La Feria Ganadera de Sinaloa es uno de los eventos más representativos del estado, y reúne cada año a miles de visitantes, productores y comerciantes.

Autoridades estatales prevén que las instalaciones queden listas en los próximos días para iniciar actividades antes de que concluya el mes.