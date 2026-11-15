Gobierno de Sinaloa revisa subsidio solicitado por transportistas para mantener descuento a estudiantes

CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa mantiene en revisión la solicitud de subsidio presentada por transportistas para cubrir el costo del descuento que reciben los estudiantes en el servicio público, informó el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón.

El funcionario explicó que los transportistas no están solicitando un incremento en las tarifas, sino un apoyo económico que les permita cubrir el 50 por ciento correspondiente al descuento estudiantil.

“Sobre todo ellos no están pidiendo que se incremente, sino están pidiendo un subsidio”, expresó.

Saucedo Barrón señaló que la petición continúa en análisis debido a que implica recursos públicos y, hasta el momento, no existe una resolución ni una fecha definida para dar una respuesta.

“Pues está en revisión, no hemos resuelto”, indicó al ser cuestionado sobre el tiempo que lleva el Gobierno estatal revisando la solicitud.

Descartó que exista riesgo de un paro en el servicio de transporte público, pues aseguró que se mantiene el diálogo con los concesionarios, quienes están a la espera de una determinación de las autoridades.

“No, porque ha habido diálogo y ha habido concertación por los transportistas”, sostuvo.

Las declaraciones se dieron este domingo, luego de que el Secretario General de Gobierno entregó al Congreso del Estado el documento correspondiente al Quinto Informe de Gobierno de la administración estatal.