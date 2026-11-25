A más tardar este sábado 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante el Congreso del Estado la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2027, informó el Diputado Ambrocio Chávez Chávez.

El presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración indicó que, una vez recibido el proyecto enviado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, iniciará la revisión de los recursos planteados.

Comentó que, como parte del análisis, el objetivo principal será establecer mesas de trabajo con el Gobierno del estado para revisar la distribución de los recursos y atender las prioridades de cada sector.

Aunque la fecha límite para aprobar el presupuesto es el 31 de diciembre, el Legislador previó que el análisis y las negociaciones puedan concluir alrededor del 15 de diciembre.

“Empezaremos a analizarlo entre todas las Diputadas y Diputados para revisar cómo viene planteado. Tenemos hasta el último día de diciembre para aprobarlo, en términos de ley”, señaló.

El Diputado señaló que esperan que no haya dificultades para aprobar el presupuesto dentro del plazo legal, por lo que confió en que exista una buena comunicación y coordinación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo durante su revisión.

Sobre los recursos que recibiría la entidad, Chávez Chávez explicó que las participaciones federales previstas para Sinaloa rondan los 68 mil millones de pesos. Sin embargo, precisó que aún falta conocer cuánto se estima recaudar por ingresos propios para establecer el presupuesto total.

Entre las áreas que buscarán respaldar con mayores recursos se encuentran seguridad, educación y salud.

Con la fecha de entrega próxima, el Legislativo se alista para comenzar la revisión del paquete económico, en la que se definirán los recursos destinados a las distintas áreas y posibles ajustes a la propuesta del Ejecutivo.