Gobierno debe intervenir en ordenamiento de mercado del maíz: Caades

El Gobierno debe intervenir en el ordenamiento de mercado del maíz, ya que los compradores toman una postura especulativa para bajar el precio, lo cual perjudica a los agricultores, requirió la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

El presidente del organismo, Jesús Alberto Rojo Plascencia, emitió un pronunciamiento en el que pidió el apoyo de la administración pública para alcanzar precios acordes a la situación del mercado del maíz.

“Los agricultores de Sinaloa estamos pasando en estos momentos una de las situaciones más críticas como consecuencia de la severa sequía, de los precios bajos con altos costos de producción, bajos rendimientos por el estrés hídrico y también un factor importante es la falta de ordenamiento de los mercados donde se requiere de la intervención del gobierno”, dijo.

“Para contribuir al ordenamiento del mercado y evitar las especulaciones por parte de los compradores con el propósito de que se pueda lograr un precio acorde a la realidad del mercado que estamos viviendo, y hay que tomar en cuenta también que nuestros maíces son de alta calidad en relación a los maíces importados”.

Rojo Plascencia cuestionó que, a pesar de que la producción de maíz en Sinaloa disminuyó por factores como la sequía, la relación de oferta-demanda no corresponde a la realidad.

En ese sentido, aseguró que dadas las circunstancias actuales en el estado, la tonelada de maíz debería estar valuada en 6 mil 500 pesos.

“Estamos muy preocupados porque existe un ambiente especulativo en torno a los compradores de maíz, a pesar de que hay una oferta muy limitada, solo es aproximadamente una tercera parte de lo que normalmente producimos, sin embargo los compradores están actuando de una manera especulativa para bajar los precios a pesar de que necesitan nuestro maíz”, explicó.

“En este momento es muy importante la situación en el sentido de que, de acuerdo a las condiciones de mercado actual, o sea la oferta limitada y que no hay oferta suficiente, que se pueda importar de maíces blancos, por ello consideramos que el mercado podría pagar precios de alrededor de 6 mil 500 pesos por tonelada”.

Precisó que, en la entidad, son alrededor de 25 mil productores de maíz para abastecer a una cantidad pequeña de compradores.

Por otro lado, el presidente de la Caades apuntó que, aunque el sector privado ha amagado con apostar a la importación de maíz transgénico, realmente no representan una alternativa para sustituir al maíz amarillo.

“Se ha estado cacaraqueando mucho por parte de los compradores las importaciones de maíz blanco, que en realidad no son tantos los volúmenes como para compensar el déficit de maíz blanco que existe en México, y por otra parte son maíces que no son tan baratos, son más caros que el maíz amarillo y son maíces transgénicos que no son muy bien aceptados por el consumidor”, declaró.

Aseguró que los precios a los que aspiran no deben impactar en el precio de la tortilla, ya que el mercado absorbió ese costo, por lo que no justificaría que la tortilla de maíz blanco tenga un incremento de precio.