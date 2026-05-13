Gobierno del Estado atenderá a ciudadanos afectados por los altos cobros de CFE: Yeraldine Bonilla

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, señaló que su gobierno atenderá a los ciudadanos que se han manifestado por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, aunque precisó que corresponde a esta dependencia federal dar una respuesta concreta a las demandas de sus usuarios.

“En este gobierno ya se les ha dado atención a las personas, a los ciudadanos que se han manifestado, es un tema federal, sin embargo, si ellos acuden a nosotros les vamos a dar la atención como se la brindamos a todos los ciudadanos que van a Palacio de Gobierno”, dijo.

La Gobernadora dijo que tiene conocimiento que el superintendente de la CFE ya dialogó con los manifestantes, con quienes acordó dar una respuesta en breve a sus demandas, por lo que esperarán a que esto se concrete.

“De hecho el superintendente ya platicó con ellos, sí se llevó esa encomienda y quedó de traer noticias de regreso, no nos ha informado nada, pero estaremos muy al pendiente”, explicó la mandataria estatal.

En cuanto al subsidio que aplica la CFE con motivo del periodo de verano, la Gobernadora Yeraldine Bonilla, informó que este ya entró en vigor el pasado 1 de mayo.