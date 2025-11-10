Gobierno del Estado brinda apoyo a familia de víctima atropellada por camioneta federal en Culiacán

El Gobierno del Estado de Sinaloa brinda acompañamiento y apoyo económico a la familia de José Luis “N”, el vendedor de mariscos que perdió la vida el domingo luego de ser embestido por una camioneta del Gobierno federal en la colonia Benito Juárez, en Culiacán.

La Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, expresó que los hechos son lamentables y aseguró que desde el primer momento las autoridades estatales han estado en contacto con los familiares de la víctima.

“Muy lamentables los hechos, el Gobierno del Estado está en contacto con la familia del señor Luis, cubriendo los gastos funerarios de la familia del señor lamentablemente fallecido”, indicó.

Bonilla Valverde precisó además que el conductor del vehículo oficial, que es funcionario y que ocasionó el accidente, se encuentra bajo proceso legal y enfrenta a la justicia.

“La persona está enfrentando la justicia”, afirmó.

El percance ocurrió la mañana del domingo en la avenida Venustiano Carranza, casi esquina con el bulevar Gabriel Leyva Solano, cuando una camioneta blanca del programa Bienestar perdió el control y se impactó contra el puesto del comerciante.

De acuerdo con el reporte de la autoridad municipal, el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad cuando salió de la vía y arrolló la carreta del vendedor, identificado como José Luis “N”.

El hombre perdió la vida en el lugar debido a las lesiones provocadas por el impacto, mientras que el conductor resultó herido y fue detenido por elementos de seguridad que arribaron al sitio.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, mientras que el Gobierno estatal aseguró que continuará acompañando a los deudos en los trámites derivados del accidente.