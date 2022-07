Gobierno del Estado dará pago inicial de $31 millones al Fidecomiso de la costera Benito Juárez

El Gobierno de Estado dará el primer pago de 31 millones de pesos para la carretera Benito Juárez, conocida como “la costera”, informó el Secretario de Obras Públicas José Luis Zavala Cabanillas.

Explicó que este fideicomiso está con Banobras y le corresponde a la actual administración realizar los pagos de la deuda contraída en la construcción de la autopista Benito Juárez, ya que hubo un periodo de gracia de 20 años de no cobrar, por lo que le corresponde iniciar a solventar la deuda a la actual administración. Mencionó que la cifra total es de 790 millones de pesos.

Aseguró que buscarán reestructurar la deuda y añadió que a través de los 20 años recorridos de este periodo de gracia, solamente pagaron intereses, por lo que en este sexenio es responsabilidad del Gobierno del Estado pagar completamente dicha deuda.

“Estamos ahorita en el fideicomiso vamos a reestructurar la deuda porque el cuarto año nos pegaría muy duro casi pagar 250 millones de pesos, queremos reestructurar un poco más de tiempo para que no sea tan duro el golpe, el fin de sexenio porque fueron 20 años de gracia por algún acuerdo que hubo hace 20 años, donde no se pagó ni un peso más que puros intereses y a nosotros nos corresponde en estos seis años pagar completamente esa deuda, entonces estamos reestructurándola”, dijo.

El Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que la reestructuración de la deuda es porque de no hacerlo cada año que pase tendrán que incrementar el pago de acuerdo con el contrato.

“Nos tocó mala suerte porque entrando tuvimos que pagar, incluso, Banobras debió haberle cobrado por qué me cobró en noviembre o en diciembre, por qué esperó que llegara mi gobierno. 31 de octubre le correspondía al otro gobierno que debieron de haber pagado, pero lo hubieran pagado me lo hubieran quitado de lo que me iban a dejar de todas maneras”, dijo.

Rocha Moya aprovechó para informar que están trabajando con el carril más dañado y buscarán arreglarlo 500 metros por semana.