Gobierno del Estado desistirá de trabajo de ‘espionaje’, afirma Rocha Moya

El Gobierno del Estado no continuará con la operación de la oficina de la Secretaría General de Gobierno que se encargaba de los trabajos de seguimiento a personas de interés como políticos y líderes de opinión, afirmó el mandatario estatal Rubén Rocha Moya.

“No, no, esa oficina no ya no va a continuar, no se va a hacer eso, ya no se va a darle seguimiento ni espionaje a actores políticos”, dijo el Gobernador.

Noroeste consultó a cuatro ex trabajadores que laboraron como agentes de la Dirección de Gobernabilidad Democrática en distintas partes de Sinaloa. Narraron la metodología de recaudación de información sobre personas de interés para el gobierno y confirmaron que las imágenes que trascendieron en redes sociales, sí se trata del programa que utilizaron para realizar los reportes.

“Esa es una práctica muy vieja, entonces es muy difícil acabarla, sería muy presumido decirle yo que en estos tres meses que llevamos, casi cuatro, eso ya concluyó, nosotros no vamos a hacer, no lo estamos haciendo y yo les voy a agradecer que ustedes denuncien al funcionario que haga esto”, señaló Rocha Moya.

Los trabajadores también denunciaron que fueron dados de baja durante el periodo que los mandaron de vacaciones y no les resperaron la liquidación de ley, sin embargo, el Gobernador afirmó que sí hicieron todo conforme a derecho.

“No, no, todos los trabajadores tienen derechos. Eso que presenten su...y los vamos a atender bien, les vamos a atender sus derechos tal y cual son de todos, son trabajadores al margen de sus tareas”, dijo.

“Pero los que no que soliciten sus...y se les atienda por ley”, agregó el mandatario estatal.

En cuanto al programa que estaba en posesión de la Secretaría General de Gobierno para los reportes de seguimiento, Rocha Moya comentó que no encontraron nada en los equipos.

“En realidad lo que me informa el Secretario es que no dejaron nada, nada, dejaron limpias las gavetas y las computadoras, y no hay expedientes, expedientes que debemos de tener porque es parte del patrimonio del gobierno”, dijo el Gobernador.

Señaló desconocer si tomarán acciones legales por la destrucción de los expedientes y el espionaje.

“Pues no sé, eso tendría que verlo con el Secretario, yo le encargué que me diera un seguimiento a eso y todavía no tenemos concluido que hay que hacer”, comentó.

“Esas tareas no se las imponían ellos, se las imponía el patrón”, subrayó.