Gobierno del Estado firma convenio con Infonavit; familias podrán congelar mensualidades de su crédito

El Gobierno del Estado firmó un convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, con el que aproximadamente 87 mil familias que tienen un crédito podrán “congelar” sus mensualidades.

El convenio también establece formalizar las casas que están invadidas para que las familias que las habitan no sean desalojadas.

“En los casos que tenemos de casas que están invadidas, si nosotros podemos hacer algo, por decir, fíjate que esta familia aquí está sin sustento y no sabemos de dónde apareció, pero tenemos manera de ayudarla para que se quede con la casa y abra una responsabilidad de pago, hay que hacerlo, no vamos a decir: hay que buscar que desalojen, no, porque entonces se pierde el sentido social y humano que tiene el Instituto”, comentó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Director General del Infonavit Carlos Martínez Velázquez explicó que los derechohabientes también tienen acceso a adquirir un crédito para comprar un terrero, y dos años después de pagos pueden acceder a otro préstamo para construir a través del programa “Crediterreno”. Dicho crédito tiene una tasa de interés del 6.7 por ciento.

“Vamos a hacer hasta lo imposible para ver cómo podemos atender a familias desplazadas, recuperar desarrollos urbanos y hacer que más sinaloenses tengan acceso a la vivienda, que lo hagamos en equipo y en conjunto porque sólo así podemos tener verdaderamente una política pública. El Infonavit no puede sólo, el gobierno no puede sólo, los municipios tampoco, pero si trabajamos juntos y estamos claros en las causas y en las políticas de vivienda, sí podemos tener resultados en favor de las personas”, comentó el funcionario federal.

Además informó que 87 mil 393 familias sinaloenses podrán convertir su crédito de Veces Salarios Mínimos (VSM) a pesos con la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, obteniendo una mensualidad y tasa fija por lo que resta de la vida del financiamiento.

Añadió que 146 mil derechohabientes del Infonavit en Sinaloa tienen preaprobado un crédito de hasta 2 millones 200 mil pesos para la compra de una casa.