Gobierno del Estado presenta el nuevo sitio de la Unidad de Relaciones Internacionales

Culiacán, Sinaloa a 24 de marzo de 2026.- El Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, puso en marcha el sitio web de la Unidad de Relaciones Internacionales, una plataforma digital creada para fortalecer la vinculación internacional de la entidad y brindar a la ciudadanía acceso a información sobre oportunidades académicas y de cooperación con otros países.

Este espacio tiene como misión fortalecer la proyección internacional de Sinaloa mediante la promoción de alianzas estratégicas, programas de cooperación y oportunidades educativas, impulsando el desarrollo académico, económico, cultural y social de la entidad, además de servir como enlace entre dependencias gubernamentales, instituciones extranjeras y organismos internacionales.

En el portal se pueden consultar convocatorias, convenios, becas, visitas diplomáticas y testimonios de participantes en programas internacionales. Actualmente ya se encuentra disponible la convocatoria de becas para estudiar en Estados Unidos.

La publicación de este sitio contribuye a ampliar el acceso a oportunidades internacionales, fortalecer la cooperación con instituciones de otros países y posicionar a Sinaloa como un estado abierto al intercambio académico, cultural y económico, generando beneficios para el desarrollo y la proyección global de la entidad.

Enlace del sitio: https://convocatoriasinternacionales.sinaloa.gob.mx/