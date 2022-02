Gobierno del Estado solicitará auditoría para el fideicomiso del SNTE 53, anuncia Rocha Moya

El Gobierno del Estado solicitará al Poder Legislativo que realice una auditoría al fideicomiso del SNTE 53, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Le voy a pedir a Enrique Inzunza que formalice esta petición al Congreso, que muy respetuosamente les pedimos si pueden ellos ordenar una auditoría y contratar al auditor con cargo al Ejecutivo”, informó el mandatario estatal.

“Que salgan las responsabilidades que tiene cada quién de los que estuvieron allá todos estos tiempos, pero también que resulten las obligaciones que tiene el gobierno”, comentó.

Durante la conferencia de prensa semanera, Rocha Moya informó que este fideicomiso se nutría principalmente de las retenciones del ISR de los trabajadores, sin embargo, durante el gobierno de Mario López Valdez de 2011 a 2016 no fueron enterados, y ocurrió lo mismo de forma parcial en la administración de Quirino Ordaz Coppel de 2017 al 2021.

“Y que esas se registran como deuda y la vamos a revisar, una auditoría puede dictaminar esto plenamente”, dijo.

“Las otras retenciones que tampoco se enteraban eran que le prestaban a la gente, retenían el pago, los maestros y las maestras son buenas pagadoras y buenos pagadores, ellos pagaban sus préstamos, pero de lo que no se daban cuenta es que no se enteraban al fideicomiso”, explicó.

Pese a que el Gobierno del Estado detectó las irregularidades sobre las retenciones no enteradas, desconocen cuál es el daño económico al fideicomiso, sin embargo, reconoce que esa es la deuda mayor.

“No tenemos el exacto. Mire, en el gobierno del 2011 al 2016, hasta el 2015 eran dobles retenciones, la retención del ISR y la retención de préstamos, pagos a los préstamos, no se pagó nada, no se enteró nada al fideicomiso, y ahí hay una deuda que no la tenemos exacta todavía”, expuso.

“En el siguiente gobierno parte de la retención ya no era una retención tan grande, era nada más las deudas con créditos personales a los integrantes del fideicomiso”, detalló Rocha Moya.

Recalcó que aunque el gobierno no haya enterado al fideicomiso lo correspondiente a los préstamos solicitados por el personal docentes, la deuda no es de los maestros.

“Porque son retenciones que el gobierno hacía y no enteraba indebidamente”, precisó.

CASO USE

En el caso de la renta de la Unidad de Servicios Estatales en Culiacán, el Gobernador Rubén Rocha Moya explicó que una de las obligaciones del presidente del Comité Técnico del fideicomiso, es decir, el Secretario General de la Sección 53 que esté en turno, es designar quién hacía los contratos de arrendamiento.

“No tuvieron contrato de arrendamiento con la USE, el único que existe, Enrique Inzunza, ¿cuál es? El hecho por la empresa originaria, la dueña originaria, la propietaria, ese es el único”, expuso el mandatario estatal.

“Lo hicieron en 2004, pagaron un año, pagó el gobierno un año, se entiende que a la propietaria y luego hicieron un convenio modificatorio para que del 2005 adelante, creo que son cuatro años más, hasta el 2010 no se pagara renta y, más bien, se pagara la renta haciendo unas obras en el entorno”, detalló.

Las obras que fueron realizadas en la zona fueron el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros que pasa por enfrente de la USE, y el puente que conecta dicha vía con los terrenos donde fueron ubicados el Hospital de la Mujer, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y las oficinas estatal del DIF Sinaloa.

Tras ello, el gobierno debió pagar renta del 2011 a 2014 pero ya no les pagaron porque no le notificaron al gobierno el cambio de propietario, subrayó Rocha Moya.

“Pero ya no era el dueño quien hizo el contrato, ya no era la OEI Inmobiliaria, ya no eran los dueños”, abundó.

“Entonces no se registra la deuda institucionalmente”, señaló.

El Gobernador reiteró que su administración pagará renta por utilizar el edificio de la USE, porque el recurso que aporte beneficiará al personal docente del fideicomiso.

“A partir del 1 de noviembre del 2021 vamos a pagar renta en la USE porque ahí estamos, y no nos vamos a mover por una razón elemental: porque no tenemos dinero para hacer otro edificio ni comprarle a alguien”, dijo.

“Entonces yo prefiero pagárselos a ellos que andar haciendo un nuevo edificio”, expresó.