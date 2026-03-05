Gobierno del Estado ya trabaja para establecer los 20 nuevos planteles de bachillerato: Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa, a 05 de marzo de 2026.– Como parte del proyecto del Gobierno Federal para incrementar la cobertura de educación media superior a nivel nacional, en Sinaloa ya se está buscando terrenos aptos para la construcción de las 20 nuevas preparatorias que anunció en su visita la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que formarán parte del Sistema Nacional de Bachillerato, señaló este jueves el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Al respecto, destacó que ya instruyó a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), para que identifiquen los predios adecuados en los que puedan construirse estos nuevos planteles beneficiando al mayor número de estudiantes posibles.

“Vamos a tratar en principio, ver si se ubica uno en cada municipio y si no, vamos a ubicarlo donde mayor afluencia de estudiantes haya, pero ya estamos trabajando”, precisó.

Rocha Moya agregó que la inversión será realizada por parte de la federación, por lo que las autoridades educativas se están coordinando con los municipios para que colaboren en la gestión de predios o donaciones de tierra, en virtud de que actualmente Gobierno del Estado no cuenta con terrenos disponibles para este fin.

“Nosotros no tenemos terrenos, se va a buscar que los ayuntamientos beneficiados pues busquen la manera de conseguir alguna donación o hagan aportación, porque muchos de ellos tienen terrenos”, explicó.

Finalmente, el Gobernador mencionó que la meta es ofrecer más oportunidades de estudios a jóvenes sinaloenses, especialmente en comunidades donde existe una creciente demanda de espacios en el nivel medio superior, para reducir la deserción escolar y a la par fortalecer las oportunidades de formación académica.