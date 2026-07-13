Gobierno destina mil 742 millones de pesos para 203 obras del Plan Sinaloa durante 2026

El Gobierno de Sinaloa mantiene en ejecución o proceso de licitación 203 obras públicas con una inversión superior a los mil 742 millones de pesos como parte del Plan Sinaloa, informó el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio.
El funcionario detalló que el mayor monto de recursos se concentra en infraestructura vial, con 44 obras de vialidades que representan una inversión de 797.3 millones de pesos y 85 obras carreteras que suman 492.8 millones de pesos.
Además, el programa contempla 28 obras en canchas deportivas y parques con una inversión de 170.8 millones de pesos, entre ellas el Centro Marco Verde, en Mazatlán, que recibe más de 80 millones de pesos, así como trabajos en el estadio de Los Dorados, en Culiacán.
También se desarrollan 21 obras de drenaje sanitario con recursos por 127.5 millones de pesos; 14 proyectos de agua potable por 104.9 millones; siete obras relacionadas con seguridad pública por 29.4 millones y cuatro proyectos de desarrollo urbano con una inversión de 19.3 millones de pesos.
Montero Zamudio explicó que las 203 obras corresponden a proyectos que ya cuentan con fallo de licitación o se encuentran actualmente en ese proceso, mientras que aún existen otras acciones en etapa de planeación en coordinación con los ayuntamientos.
“Son 203 obras que este año estamos llevando en algún fallo reciente o en proceso de licitación. No mencionamos obras que aún no tengamos planeadas. Traemos más obras todavía planeadas, más obras que estamos trabajando con los ayuntamientos y cada uno tiene sus peculiaridades o necesidades”, señaló.
Como ejemplo, indicó que en Villa Juárez, Navolato, una de las principales demandas es el drenaje sanitario, por lo que ya se encuentran en marcha los procesos de licitación para atender esa problemática.
Añadió que durante 2025 se realizó una intervención importante en el sistema de drenaje de Juan José Ríos, particularmente en la zona del estero, y que este año se duplicó la inversión destinada a ese municipio para continuar con las obras de saneamiento.
Respecto al malecón de Culiacán, el Secretario de Obras Públicas informó que la primera etapa presenta un avance importante y mantiene como fecha prevista de entrega el mes de octubre.
Asimismo, señaló que la segunda etapa, que incluye el puente en el sector El Congreso y un andador de aproximadamente kilómetro y medio, avanza conforme al calendario establecido y se proyecta concluir en marzo de 2027.