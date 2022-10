$!Gobierno entrega 400 apoyos de Tandas para el Bienestar en Culiacán

Detalló también que en total en Sinaloa este programa tiene 22 mil beneficiarios, que ya recibieron su primera tanda, y que a quienes se brinda el apoyo tienen un préstamo sin intereses y con primer mes de gracia para empezar con los abonos.

Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha Moya destacó que este es un programa que beneficia a personas en sus negocios y emprendimientos, siendo un apoyo importante.

“Ustedes reciban su dinero y ustedes saben lo que hacen, son responsables, porque ya recibieron una vez, síganlo haciéndolo para que luego tengan otra”, comentó.

“Si ustedes no pagan con la holgura que se les da, van a salir del programa y el programa, si se dan cuenta que no rinde resultados, pues lo van a quitar, entonces, hagan su esfuerzo. Si van a pagar dentro de dos meses, pues ya guarden los mil pesos en esos dos meses y gasten nueve en sus proveedores y lo que tienen que gastar, para que no les falle”, señaló el Gobernador.