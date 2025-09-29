Gobierno entregará Bienpesca a más de 33 mil pescadores la próxima semana

El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció este lunes que la próxima semana comenzará la entrega del apoyo económico del programa Bienpesca a pescadores y empacadoras de camarón en Sinaloa.

Para garantizar que los recursos lleguen correctamente, el mandatario instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas a iniciar los trámites administrativos necesarios.

El programa, que combina aportaciones de la Federación y del Estado, suma un total de 126 millones 986 mil 250 pesos y alcanzará a 33 mil 863 beneficiarios. La mitad del total proviene del Gobierno federal y la otra mitad del estatal.

Durante la reciente visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Mazatlán, en el marco de la difusión de los resultados del Primer Informe de Gobierno, Rocha Moya informó que conversó con la Mandataria sobre los apoyos a la agricultura, ganadería y pesca.

“A los pescadores les digo que pronto recibirán su Bienpesca; estamos terminando septiembre, pero la próxima semana comenzaremos con los pagos”, expresó el Gobernador.

Rocha Moya añadió que este lunes mantiene una agenda de reuniones en la Ciudad de México para gestionar los recursos necesarios y asegurar el cumplimiento del programa. A pesar de algunas dificultades financieras, reafirmó su compromiso con el sector.

“El Bienpesca estatal llegará a todos los beneficiarios sin falta”, dijo.