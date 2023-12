Un integrante del colectivo “Skate para todos A.C.”, quien prefirió mantener su anonimato, señaló que el Ayuntamiento de Culiacán cambió el proyecto del Skate Park de Las Riberas con uno que no cumple con lo que ahora se requiere.

“Lo que están haciendo ahorita pues no es, no se acerca a lo que se planteó en un principio. Yo les comento a ellos que tienen que tener cuidado con el diseño y con la fabricación de las rampas que están haciendo, porque ya vieron ellos como se hacen”, expresó el skater.

Consideró que en su momento debió de consultarse más a los patinadores, porque la obra que se está planteando ahora hubiera sido novedosa hace 20 años, además que Guasave, Guamúchil, Mazatlán y Los Mochis sí cuentan con skate parks de calidad.

“Yo espero que la raza que va a ir a patinar y que vaya a usar el parque, que esté consciente de que en un principio ya se iba a hacer de cemento, no quisieron y no participaron y no influyeron, y pues ahí está, ya lo están haciendo así”, dijo.

Además de los cambios de proveedor y del diseño, hubo otra situación que influyó en que el proyecto se retrasara y fue la clausura por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que dijo el skate no tener conocimiento de las razones.

Anteriormente, Noroeste dio a conocer que la renovación de este parque de patinaje fue contratada por un millón 779 mil 354.60 pesos y la obra presenta un retraso de siete meses.

Los trabajos iniciaron el 3 de marzo de 2023, según el documento, y debían de culminar el 16 mayo de 2023, sin embargo, no se ha registrado el término de la obra, apenas hay una plancha de concreto sobre el suelo.

Sobre esta gestión no existe un expediente del proceso de contratación que se encuentre registrado en la página Compranet Sinaloa, plataforma en la que los entes públicos están obligados a transparentar sus contrataciones ya sea por concurso de licitación o por adjudicación directa.