Los tres integrantes de la Banda HR que resultaron heridos durante un ataque armado en Mazatlán reciben atención y acompañamiento por parte de las autoridades correspondientes, confirmó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Informó que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, se activaron los mecanismos necesarios para brindar apoyo a los músicos afectados.

Señaló que las dependencias estarán al pendiente de su situación y darán seguimiento a las necesidades que puedan surgir durante su recuperación.

“Están siendo atendidos con el protocolo que establece la Comisión a Víctimas para generar los apoyos necesarios”, mencionó.

La declaración se da luego de que, durante la madrugada del domingo 16 de noviembre, tres integrantes de la Banda HR resultaran heridos por disparos de arma de fuego, durante un ataque registrado mientras la agrupación se presentaba en una fiesta en la Colonia Pueblo Nuevo, en Mazatlán.